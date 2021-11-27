تعرف على مواعيد وأماكن عرض أفلام اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي (تفاصيل)

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تنطلق اليوم السبت أولى فعاليات وعروض الأفلام للدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي افتتحت أمس بدار الأوبرا بحضور عدد من النجوم.

ويتيح المهرجان متابعة هذه الأفلام للمتخصصين والنقاد والصحفيين الحاصلين على «بادجات» خاصة للدورة الـ43، كما طرح مايعرف ببادج «محبي السينما- سينيفيل»، لمتابعة 10 أفلام بـ ٢٥٠ جنيه، و١٥ فيلم بـ ٣٥٠ جنيه وفقا لما أعلنته إدارة المهرجان.

وتنشر «المصري اليوم» الفعاليات السينمائية وعروض الأفلام التي تشهدها الدورة اليوم، بالمواعيد وأماكن العرض بدار الأوبرا المصرية وخارجها، إلى جانب مدة عرض تلك الأفلام:

12:30 | فيلم «المسابقة الرسمية» | أسبانيا والأرجنتين | مدته 114 دقيقة | تعقبه مناقشة.

3:30 | فيلم «كيارا» | إيطاليا وفرنسا | مدته 121 دقيقة 6:30

فيلم «بنات عبدالرحمن» | الأردن | مدته 118 دقيقة | جالا | تعقبه مناقشة مع المخرج زيد أبوحمدان 9:30 | فيلم «قودي سيارتي» | اليابان | مدته 179 دقيقة

1:00 | فيلم «الإبحار في الجبال» | البرازيل، فرنسا، ألمانيا | مدته 98 دقيقة 3:00 | فيلم «بلوغ» | السعودية | مدته 70 دقيقة | جالا | تعقبه مناقشة مع مخرجات العمل.

5:30 | فيلم «قطيع من الخراف» | اليونان، ألبانيا، صربيا | مدته 113 دقيقة | تعقبه مناقشة مع مخرج العمل وأحد الأبطال

8:30 فيلم «كلشي ماكو» | العراق، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الكويت، الإمارات | مدته 117 دقيقة | تعقبه مناقشة مع المخرجة ميسون الباجا جي.

6:30 | فيلم «ذاكرة» | كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا | مدته 136 دقيقة .

1:30 | فيلم «دردشة» | الصين | مدته 112 دقيقة 4:30 | فيلم «حصى» | الهند | مدته 74 دقيقة 6:30 | فيلم «الحفرة» | إيطاليا، فرنسا، ألمانيا | مدته 93 دقيقة 10:00 | فيلم «الاختبار التجريبي» | أمريكا، المملكة المتحدة | مدته 91 دقيقة.

7:30 | فيلم «التذكار الجزء الثاني» | المملكة المتحدة | مدته 107 دقيقة 10:00 | فيلم «رجالنا» | بلجيكا، فرنسا | مدته 107 دقيقة.

6:00 | فيلم «صعود» | أمريكا | مدته 97 دقيقة 9:30 | فيلم «المنزل المجاور» | أمريكا، ألمانيا | مدته 92 دقيقة.

6:00 | فيلم «نحن» | فرنسا | مدته 115 دقيقة 8:30| فيلم «أمي الصغيرة» | فرنسا | مدته 72 دقيقة.