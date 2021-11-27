تكليفات باستمرار أعمال التفتيش على شركات البترول.. ومهلة أسبوعا لتلافي المخالفات

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كلف اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب بالبحر الأحمر أعضاء مكتب البيئة بالوحدة المحلية باستمرار المرور والتفتيش على شركات البترول العاملة بنطاق مدينة رأس غارب والتعرف على كيفية تعامل هذه الشركات في التخلص الامن من المخلفات الصلبة السائلة والتعرف على التعاقدات الخاصة بهذه الشركات في مجال التخلص من النفايات والمخلفات، وكذا تم التفتيش على محطات معالجة مياة الصرف الصحى بهذه الشركات.

مشيرا بأنه تم المرور والتفتيش على شركة غرب بكر وبترو دارا ومتابعة الاجرءات الاحترازية للمواقع والاطلاع على تعاقدات التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة وثبت انها موجودة وسارية وتم معاينة أماكن تجميع المخلفات بأنواعها وكانت في الأماكن المخصصة لها طبقآ للشروط البيئية .

وقرر مسؤولو مدينة راس غارب بالبحر الاحمر توجيه انذارات لعدد من شركات البترول براس غارب بسرعة ازالة المخالفات البيئية التي رصدتها اللجنة البيئة للتفتيش على شركات البترول بالمنطقة الشمالية لمدينة راس غارب بالبحر الاحمر ومنحهم مهلة اسبوع لازالة هذة المخالفات

حيث تمثل هذة المخالفات البيئية تهديدا للبيئة البرية والبحرية والمياه الجوفية ومنحهم مهلة اسبوع لازالة هذة المخالفات أو اتخاذ التجراءات القانونية ضدهم وتتمثل هذة المخالفاتة في تجميع مخلفات صلبة وخطرة في غير الأماكن المخصصة ووجود حفرة لتجميع الزيوت مخالفة للاشتراطات البيئية وعدة مخالفات أخرى تتمثل في عدم التخلص الامن والبيئي من المخلفات البترولية السائلة والصلبة وانتشار الخردة من مخلفات عمليات الصيانة