بعد تكريمه من القاهرة السينمائي .. كريم عبد العزيز يوجه رسالة إلى منى زكي

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وجه النجم كريم عبدالعزيز الشكر لجمهوره ولمهرجان القاهرة السينمائي بعد تلقيه جائزة فاتن حمامة للتميز خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 للمهرجان أمس.

كريم عبد العزيز

وقال «كريم» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «جائزه التميز التي تحمل إسم الراحله العظيمه فاتن حمامه من مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته 43..شكرا اداره المهرجان ..شكرا الموهوبه مني زكي .شكرا الجمهور الحبيب».

كريم عبد العزيز

يذكر ان النجم كريم عبدالعزيز تلقى جائزة فاتن حمامة للتميز خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي من النجمة منى زكي، وقال أثناء استلامه الجائزة من زميلته منى زكي: «مكنش ينفع حد يقدملي جائزة تكريمي غير منى زكي»، لافتا إلى أنه سعيد بسبب تسلمه الجائزة من منى زكي التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية كان أولها في مشواره «اضحك الصورة تطلع حلوة» مع الراحل أحمد زكي والراحلة سناء جميل، كما تعاونا معا في فيلم «أبوعلي» الذي حقق إيرداات كبيرة في شباك التذاكر وقت عرضه.

وخلال تسلمه جائزة تكريمه مازح كريم عبدالعزيز الحضور معبرا عن توتره أماما ضيوف حفل الافتتاح: «القعدة تحت أرحم بكتير من الوقوف هنا» .

النجم كريم عبدالعزيز هو نجل المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ولذلك فإن العمل في المجال الفنى لم يكن أمرا غريبا عليه، إذ إنه عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، وعمله في الفن لم يقتصر على السينما والتلفزيون فقط، إنما وقف على خشبة المسرح، رغم أنه مقل في الظهور في الأعمال التلفزيونية إلا أن أعماله كانت ناجحة آخرها مسلسل «الاختيار 2» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بحسب بيان صادر عن المهرجان بمناسبة تكريمه.