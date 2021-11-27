الولايات المتحدة تدعو لإجراء عاجل إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا

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عبرت واشنطن، السبت، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ودعت لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزير أنتوني بلينكن يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.

وأضاف برايس في بيان أدلى به في وقت متأخر الجمعة: «عبّر الوزير بلينكن عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات التصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات».

جاء بيان برايس بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وبلينكن.

وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إن الوضع الأمني في إثيوبيا يستمر في التدهور .

حثت السفارة اليوم في بيان لها مواطني الولايات المتحدة في إثيوبيا على المغادرة الآن باستخدام الخيارات المتاحة.

وأعلنت السفارة أنها تقدم عدد من الخيارات المختلفة لإمكانية مغادرة مواطني الولايات المتحدة، عبر جوازات سفر الطوارئ وقروض الإعادة إلى الوطن.

يأتي ذلك مع أقتراب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من الأقتراب نحو العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قالت وسائل إعلام تابعة للدولة الأربعاء إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون الروتينية للحكومة في غيابه.

وقال تقرير نشر على موقع فانا الإخباري إن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو قدم في مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد قال إن إثيوبيا تشهد لحظاتها الأخيرة وندعو لإنقاذها من الانهيار. ودعا آبى أحمد دول إفريقيا للوقوف إلى جانب حكومته في مواجهة مسلحى تيجراى، وقال في تغريدة على «تويتر»: «لدينا تاريخ من المحافظة على اسم إثيوبيا».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، أنه سيقود قواته «على جبهة القتال»، مع اقتراب الصراع المستمر منذ عام من العاصمة أديس أبابا، في وقت تتصاعد فيه المعارك بقوة بين الجيش الإثيوبى ومسلحى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في 3 أقاليم، وأكدت فيه الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي وحلفاؤها مواصلة تقدمهم باتجاه أديس أبابا، مشيرة إلى أنها سيطرت على بلدة شيوا روبت الواقعة على بُعد حوالى 220 كيلومترًا من العاصمة.