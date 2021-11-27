تطهير خزانات المياه ووحدات الكلى بمستشفى العريش

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واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء عمليات تطهير خزانات المياه في المدارس ومختلف المصالح الحكومية، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان السبت، أن ادارة صحة البيئة قامت بغسيل وتطهير خزانات المياه في مستشفى العريش العام، للخفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار شوكه إلى اجراء عملية التطهير الشهرى لخزانات المياه ووحدات الغسيل الكلوى وسيارات المياه الخاصة بتوزيع المياه على تلك الوحدات وخزانات الوحدات بالمستشفى تحت اشراف ادارة صحة البيئة ومكتب صحة ثان العريش