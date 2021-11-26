المصري كيدز: ابنى بيتفرج على أفلام إباحية!

★ ★ ★ ★ ★

أصعب المراحل التى تمر على الكثير من الأمهات مرحلة بلوغ طفلهم، حتى مع فرض الكثير من المراقبة يكون من الصعب السيطرة عليه فى مرحلة البلوغ، لأنه يحب أن يشعر بحريته ويتعلم عن كل الأشياء ويزيد داخله الفضول، وفى تلك المرحلة يكون الفضول الجنسى من أكثر الأشياء التى تسيطر على بعض الأولاد.. للتعامل مع ابنك عند مشاهدته المواد الإباحية، يجب اتباع هذه النصائح:

- الاستماع إلى ابنك:

يجب عليك أن تصغى إلى ابنك وتسمعيه جيدًا، فدعيه يتكلم عن الأسباب التى دفعته لمشاهدة الأفلام الإباحية، واصغى إليه لتعرفى إن كان نادمًا أو يحاول أن يبرر فعلته.

- الهدوء فى التعامل

باعتبار أن ابنك بالغ راشد، فاحذرى من التعامل معه بعنف سواء بتهديده أو عقابه، بل يجب أن يشعر أنه يتحدث مع صديقه حتى يمكنه تمييز الأفعال الصالحة من الخاطئة، وأخبريه أننا جميعًا نقع فى الأخطاء ولكن خير الخطائين التوابون.

- ابنك ليس سيئًا

لا تجعلى ابنك يشعر أنه عديم الأخلاق، بل أخبريه أن مثل تلك الأمور خاطئة، ونقع فيها فى مراحل عمرية صغيرة، لذلك لا بأس من التعلم من الخطأ وعدم تكراره مرة أخرى.

- تأديب المراهق ولكن بأسلوب الحب

المراهق عندما يشعر بمحبة أهله سيفتح لهم قلبه ويخبرهم بكل شىء، وسيصغى لإرشاداتهم ونصائحهم، وسيعترف بأنه اقترف خطأً كبيرًا.

- تحديد شروط لدخول الإنترنت.. منها المراقبة الذاتية.. أخبرى ابنك بأن عليه أن يتذكر مراقبة الله تعالى له، ويراقب نفسه وإن لم تُجرَ مراقبته منكم.

- اشغلى وقته

لئلا تكون مطالعة الإنترنت هى هوايته الوحيدة، فوجود أوقات فراغ طويلة للابن يجعل فرصة التصفح أكبر، لذلك يجب أن تشغلى وقته بممارسة رياضة جديدة أو الاشتراك فى أحد الأنشطة المدرسية أو متابعة مسلسل تلفزيونى مناسب، أو تنمية هواية جديدة ينصرف لها.

- إبعاده عن رفاق السوء

يلعب الأصدقاء دورًا أساسيًا فى حياة المراهق الأخلاقية، فالمراهق لا يملك النظرة الصحيحة التى تساعده على معرفة الصديق الجيد من السيئ، لذلك يجب على الأهل التدخل عندما يرون أن ابنهم يصاحب رفيقًا سيئًا وأن يمنعوه عن ذلك بالإقناع تارة وبالمنع تارة.