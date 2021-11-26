لا تتناولوا بذور الفاكهة.. أستاذة سموم تحذر منها ومن «الأرملة السوداء» (صور)

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حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من تناول بذور فواكه الكمثرى والتفاح والمشمش والكرز والبرقوق والخوخ، خاصة وان البعض يقوم بتكسير البذور وإضافه ما بداخلها للطعام بالذات المشمش والبرقوق، ويستخدم البعض الأوراق لعمل الشاي أو إضافه نكهات الشاي.

وقالت إنه لو تم تكسير هذه البذور وابتلاعها عن طريق الخطأ أو أكل المحتوى يحدث التسمم بـ«السيانيد»، وهو سم قاتل وأعراضه تتمثل في الضعف العام والضيق والانهيار وأعراض عصبية مثل الصداع والدوار والدوخة والسكر والتشويش ونوبات التشنج وغيبوبة وآلام البطن الغثيان والقيء، أما الأعراض القلبية الرئوية تتمثل في ضيق في التنفس من المحتمل أن يكون مصحوب بألم في الصدر وانقطاع التنفس وبطء ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم والسكتة القلبية.

كما حذرت «غانم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، من خطورة العناكب خاصة «عنكبوت الأرملة السوداء»، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن العنكبوت لا يؤذي الإنسان باستثناء بعض الأنواع، إلا أن العناكب مخلوقات غير محببة للانسان، كونها تقضي معظم وقتها في اصطياد الحشرات، إلا أن الأرملة السوداء من العناكب تطلق اقوى انواع السموم العصبيه ويسمى بـ«لاترو تاكسون»، وهو شديد السمية وعادة ما يكون الألم للدغة الأرملة السوداء مماثل لوخذة الدبوس، حيث يظهر تورم طفيف ذي احمرار ويصبح قرحة فيما بعد، وإذا كانت اللدغة في الجزء العلوى من الجسم، عادة ما يشعر الشخص بألم في منطقة الصدر، اما اذا كانت في الجزء السفلي من الجسم فإن الألم يكون في منطقة البطن.

أستاذة سموم بـ"طب الإسكندرية" تحذر من بذور الفاكهة و"الأرملة السوداء": "سمية قاتلة" (صور)

أستاذة سموم بـ"طب الإسكندرية" تحذر من بذور الفاكهة و"الأرملة السوداء": "سمية قاتلة" (صور)

أستاذة سموم بـ"طب الإسكندرية" تحذر من بذور الفاكهة و"الأرملة السوداء": "سمية قاتلة" (صور)

أستاذة سموم بـ"طب الإسكندرية" تحذر من بذور الفاكهة و"الأرملة السوداء": "سمية قاتلة" (صور)