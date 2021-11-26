التدافع علي الذهب يرفع الاسعار بعد المخاوف من كورونا

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رُصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1797.46 دولار للأوقية . وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1797.70 دولار.

السلالة الجديدة التي رصدها علماء في جنوب أفريقيا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه. ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2 % من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

لكن الذهب خسر 2.6 % منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من أغسطس بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 983.53 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1877.11 دولار.