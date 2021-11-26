محمد هاني: هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات.. وعودة الجماهير تمنحنا ثقة

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أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الأهلي we السلام ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال هاني إن الفريق يسير بشكل جيد في المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين جاهزون وتحت أمر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وفقًا لاحتياجات المباراة، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد مشاركة كريم فؤاد للمرة الأولى، كما تم الدفع بعمار حمدي، والجميع دائمًا جاهز للمشاركة في أي وقت.

وأضاف أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز خلال الجولات الماضية، وهو أمر إيجابي للغاية، قبل فترة توقف الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يرغبون في اللعب بصفة أساسية، لكن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأشار هاني إلى أن هناك حالة حب بين كل لاعبي الأهلي، ولا يهم من يشارك أساسيًّا أو يجلس على مقاعد البدلاء، لأنها وجهة نظر الجهاز الفني في النهاية، لكن الجميع يبذل أقصى جهد من أجل الظهور في تشكيلة الفريق، والهدف دائمًا هو تحقيق الفوز في كل المباريات.

وأبدى هاني سعادته بعودة جماهير الأهلي للمدرجات مؤكدًا أنها تعطى اللاعبين ثقة كبيرة وحافزًا دائمًا من أجل الفوز، كما حدث في لقاء غزل المحلة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز، متمنيًا استمرار دعمهم ووقوفهم خلف الفريق في المباريات المقبلة، وكذلك زيادة أعداد الجماهير بشكل أكبر في المدرجات.

وأشاد هاني بالدور الكبير لزميليه عمرو السولية وعلي معلول في الأهلي، مؤكدًا أنهما لاعبان كبيران، وأي لاعب يشارك بقميص الأهلي يبذل قصارى جهده من أجل الفوز، كما أن أيمن أشرف الذي شارك بديلًا لمعلول اليوم ظهر بشكل طيب في مركز الظهير الأيسر وسجل الهدف الأول، رغم أنه يلعب في مركز المساك منذ فترة طويلة.

وتمنى هاني التوفيق للاعبي الأهلي الذين سينضمون لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق سيحصل على راحة، وبعدها سيعود للاستعداد للمباريات المقبلة.