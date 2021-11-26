«المحامين»: مجلس «جنوب الجيزة» يلتقي المحامي العام لتذليل عقبات العمل

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أعلنت نقابة المحامي، عن لقاء وفد من نقابة جنوب الجيزة الفرعية، برئاسة جمال عمر البغدادي، نقيب محامين جنوب الجيزة، بالمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، لمناقشة تذليل العقبات التي تواجه محامين النقابة الفرعية في أثناء تأدية عملهم.

وضم وفد النقابة إلى جانب النقيب الفرعي، أشرف عبدالله، أمين عام النقابة الفرعية، وعماد عويان، أمين الصندوق، وطه راشد الملواني، رئيس لجنة الدفاع والحريات.

وأعلنت النقابة، في بيان لها، أن الطرفان اتفقا على التالي:

١ – إلغاء طلب الاطلاع على أجندات الجنح المستأنفة والاستعاضة عنها بتصوير تلك الأجندات ووضعها باستراحات المحامين بمبنى المحكمة.

٢ – أنشاء مكتب أمامي (مميكن) لتلقي طلبات استخراج الشهادات والمعارضات، والصور الرسمية للمحاضر، مع توفير خزينة ملحقه بالمكتب، بدءًا من 20 ديسمبر المقبل.

٣ – مراعاة تشابه الأسماء عند الكشف على المتهمين بعد الجلسات الجنائية، وكذلك ربط الشبكة الخاصة بالنيابة الكلية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، بدائرة جنوب الجيزة الكلية.

٤ – تحديد موعد لقاء دوري بين مجلس نقابة جنوب الجيزة والمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، لإزالة أي معوقات تعطل عمل المحامين.