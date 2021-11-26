الكشف علي ١٤٤٤ حالة خلال قافلة طبية مجانية بقوص

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نجع العمدة التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح محافظ قنا أن القافلة ضمت ٧ تخصصات مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٤٤٤ حالة بواقع «٣٩٠ باطنة، ٣٨٢ جراحة عظام، ٣٨٠ أطفال، ١٠٥ فم وأسنان، ٩١ جراحه، ٧٣ نسا وتوليد، ٢٣ تنظيم أسرة»، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد ٣٧ حالة .

قافلة طبية مجانية بقنا

قافلة طبية مجانية بقنا

ومن جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعياً في إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٠ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .