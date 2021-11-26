خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع بـ«الأهرام»

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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

وسيتم غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور تحديداً عند تقاطعه مع شارع المحولات حتى شارع أبوالفرج في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة، المنطقة المواجهه لسنترال الهرم، وذلك إبتداءً من الساعة 1 صباح يوم الجمعة حتى إنتهاء الأعمال، كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية.

وعلى المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً إتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبوالهول ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى، والسير يميناً إتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقاً» إتجاه كوبرى ترسا المستحدث وإستكمال السير بمحور أنور السادات مروراً بكوبرى «ترسا المستحدث» وتجاوز تقاطع شارع أنور السادات مع شارعى (عزالدين عمر- شارع المحولات) وإستكمال السير إتجاه أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث «الطريق السطحى» ثم الدوران والعودة مرة أخرى بمحور أنور السادات «ترسا سابقاً» عن طريق فتحة الدوران أسفل الكوبرى وإستكمال السير ثم الدخول يميناً بشارع محمد سالم إتجاه شارع الأهرام.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.