غير متزن عقليًا يذبح «حمار خاله» في الشارع بقنا

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة «حمار» بالطريق العام بقنا.

وظهر في الفيدي قيامه بتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالى مثبتة بالطريق، وأنه دائم القرع على أبواب الأهالى ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة المركز، وأنه قام بإرتكاب الواقعة منذ حوالى أسبوع، وأن الدابة ملك أحد أقاربه «خاله» .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه غير متزن عقلياً، وإعتياده الإتيان بأفعال مماثلة في أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستدعاء أهليته لسؤالهم.