ماذا طلب أصغر المشاركين في حفل طريق الكباش من الرئيس؟

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ياسين محمد، طفل عمره ٥ سنوات، بالمستوى الثانى برياض الاطفال بمدرسة ناصر الابتدائية بمحافظة قنا، كان من ضمن فريق الأطفال الذين شاركوا في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حدثت مداعبة بينه وبين الرئيس.

تقول نورا جمال عبدالقادر، والدة الطفل، إن ابنها كان من ضمن مجموعة من الأطفال المشاركين في حفل افتتاح طريق الكباش، وتم اختياره لتمثيل محافظة قنا في الحفل رغم صغر سنه، وبعدها تم السفر إلى الأقصر ومشاركته في الحفل، وأثناء دخول الرئيس والالتقاء بالأطفال المشاركين حدث مداعبة بينهما حيث قال له ياسين: «أنا بشوفك يتوزع الهدايا على الأطفال في التلفزيون وعايز أسلم عليك». فبادره الرئيس بالضحك، وهو ما نقلته الشاشات.

طفل قنا وحديثة للرئيس السيسى خلال حفل الكباش

وأشارت إلى أنه عقب ذلك الحديث تم استكمال حفل الافتتاح مشيرة أنه تم تدريبه ضمن الاطفال المشاركين على كيفية المشاركة والاستعراض الفنى خلال تقديم الحفل والذى تناقلته جميع وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أن ابنها يتميز بالذكاء وسرعة الاستجابة والتاقلم مع الأخريين.

طفل قنا وحديثة للرئيس السيسى خلال حفل الكباش

طفل قنا وحديثة للرئيس السيسى خلال حفل الكباش