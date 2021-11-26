مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لهوه خلفها في سوهاج

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لقى اليوم طفل مصرعه عندما صدمته سيارة ربع نقل أثناء عودتها للخلف ولهوه خلف السيارة بدائرة مركز أخميم في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ومتوفي بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء قيادة فهد. م. ع «30 سنة- سائق» لسيارة ربع نقل، وقيامه بالرجوع للخلف أمام محل سوبر ماركت ملك علاء. ع. ج «27 سنة- صاحب سوبر ماركت» يقيم بدائرة المركز، اصطدم بنجل الأخير الطفل أنس علاء «عامين» ويقيم بدائرة المركز، حال لهوه خلف السيارة مما نتج عنه وفاة الطفل المذكور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، وقرر قائد السيارة ووالد الطفل المتوفي بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائيةز

تحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.