غرق طفل فى مصرف أثناء لهوه على حافته بسوهاج

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لقى طفل مصرعه غرقا في مصرف مياه بدائرة مركز جرجا في جنوب محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، الت التحقيقات إنه أثناء لهوه على حافة المصرف إختل توازنه وسقط به مما نتج عنه غرقه.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة جرجا، بوصول الطفل محمد عبداللطيف «3 سنوات» ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة إلى مستشفي جرجا العام إدعاء غرق، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والده عبداللطيف. خ. ع «29 سنة- سائق» ويقيم بدائرة المركز، أنه أثناء لهو نجله على حافة مصرف مياه مجاور للمنزل أنزلقت قدمه وسقط به مما أدي إلى غرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.