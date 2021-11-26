تطهير كامل للبرابخ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل استعدادا لفصل الشتاء

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كلف اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب، إدارة الأزمات بإجراء التنسيقات اللازمة مع هيئة الطرق والكبارى لاجراء أعمال تطهير كامل لجميع البرابخ بطريق غارب / الشيخ فضل وذلك استعدادا لفصل الشتاء واحتمالية سقوط امطار.

وأضف حامد أنه تم انهاء التنسيقات اللازمة وقيام هيئة الطرق والكبار ى بدفع المعدات بطريق غارب م الشيخ فضل والقيام باعمال تطهير البرابخ بدءا من البربخ بالكيلو 8 والذى يتكون من 16 عين مساحة كل عين 3×3 متر وكذلك تطهير البربخ بالكيلو 50 ويتكون من 10 عيون والبربخ بالكيلو 50،400 ويتكون من 10 عيون، مشيرا إلى أن اعمال التطهير استعداد لاستقبال مياه الامطار و تسهيل مرور مياه الامطار دون عائق.