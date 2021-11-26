إزالة 99 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في القليوبية (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة الخانكة حملة إزالات مكبرة على الأراضي الزراعية والري، بلغت 82 حالة بمساحة 2944 متر منهم 10 حالات بمساحة 1444 متر تعدي على الاراضي الزراعية، و72 حالة بمساحة 1500 متر تعدي على أراضي الري والتي تقع على المجري المائي المغطي وهي ترعة كشمير التي تم تغطيتها موخرا حيث تم تعدي المواطنين على اراضي الفضاء اعلي الترعة وعمل بعض المواسير بالترع وتم ازالتها.

كما تم تنفيذ حملة إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الري أمام إحدى الشركات وتم تنفيذ جميع الإزالات بقيادة اللواءان مروان حبيب وعمرو ابورية مساعدي مديرأمن القليوبية والعميد شريف الدخاخني مأمور مركز الخانكة والمقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة.

وقال طلال ربيع نائب رئيس المدينة، إنه تم إيقاف حالة بناء لشدة خشبية للشروع في صب سقف للدور الأول العلوي بدون رخصة داخل الحيز العمراني بقرية سرياقوس، وتم التنبيه على المخالف بعدم الشروع في المباني بأي شكل من الأشكال إلا بوجود رخصة للمبني.

كما قام على إمام نائب رئيس مدينة قها والأجهزة الأمنية بقيادة المقدم عبدالعظيم سلامة نائب مأمور قسم قها بتنفيذ حملة إزالة حملة على السكة الحديد والطرق والرى بلغت 17 حالة وتمت الإزالة بعمال ومعدات الوحدة المحلية لمدينة قها.

إزالة تعديات فى القليوبية

إزالة تعديات فى القليوبية

إزالة تعديات فى القليوبية