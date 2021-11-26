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عاد سعر الذهب اليوم، صباح الجمعة، 26 نوفمبر 2021، للارتفاع مرة ثانية بعد الإنخفاض الذى شهده مساء الخميس، وذلك بسبب المخاوف من انتشار متحور كورونا الجديد والذى ظهر فى دنوب أفريقيا، والذى يؤثر بشكل سلبى على الإقتصاد، وارتفعت أسعار الذهب عالميا، لتتخطى حاجز 1800دولارا للأوقية، مرة ثانية بعدما انخفضت عنه منذ خلال الإسبوع الجارى.

وارتفع سعر الذهب اليوم فى مصر بنسبة واضحة فى استجابة لارتفاع السعر العالمى وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، ما بين 785 و787 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الجمعة، بين 895 و897 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الجمعة، بين 785 و787 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الجمعة، بين 672 و674 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الجمعة، ما بين 6280 و 6296 جنيها.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا في مصر وعلى المستوى العالمى، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ارتفع سعر الذهب عالميًا ، اليوم فى بداية التداول، صباح الجمعة، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد والذى تم اكتشافه فى جنوب أفريقيا مع تراجع الدولار، والذى تربطه مع الذهب علاق عكسية.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 0.64%، إلى 1795.50 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% ، وقد يجد الذهب الدعم على 1777.40 دولار للأوقية، والمقاومة على 1850.40 دولار للأوقية . الذى لايُدر عائدا.

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 797.95 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 911.94 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 683.96 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,803.84 $ .

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