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علقت المطربة هايدي موسى على مشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش وتقديمها لأنشودة حتشبسوت، قائلة: «إنه شعور لا يوصف بالفخروالهيبة».

وأضافت هايدي موسى في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»: «وقفتي في المعبد وأنا أغني كنت عايشة اللحظة، وحتى في البروفات لفترة طويلة، لم أستطع الخروج من هذا الإحساس بالهيبة والفخر».

وأضافت: «سعيدة بالمشاركة أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعالم كله يراني، شعور لا يوصف».

وعن تحضيرات الأوبريت، قالت: «البروفات بالأقصر كانت لفترة طويلة ومكثفة، لأن وقت التحضير لم يكن طويلا، أخذنا التسجيلات والتدريب على الحركة والوقوف في المسرح من أسبوعين لثلاثة، والتسجيل كان أصعب».

وتابعت: «هذه أول مرة أغني أوبرالي وبلغة غير العربية، وكان تحديا كبيرا، وأشكر عليه الموسيقار نادر العباسي لأنه أهدى لي هذه الفرصة الكبيرة أمام العالم كله».

وأضافت: «طوال ما أنا بغني وفي البروفات وأثناء التسجيل وبعد عودتي للقاهرة كنت أشعر أنني مازلت في قلب الحدث وأسير بعظمة وذقني للأعلى، شعرت أنني حتشبسوت وأن روحها حاضرة معانا وهي تغني لآمون أبوها، وكل الكلمات شكر وثناء إنه إداها القوة علشان تحكم مصر».

وعن استعدادها لتقديم أنشودة حتشبسوت، قالت: «الفضل يعود للعباسي، جلسنا سويا وقال لي على ترجمة الكلمات وفهمني المعاني والإحساس بها وأدائها، ونصحني أن أنسى نفسي وأنني الآن حتشبسوت فذاكرت وعملت بحث عنها لكي أعرفها جيدا فهي ست كانت في عصرها بميت راجل».

واختتمت حديثا بتوجيه الشكر لكل من ساهم في هذا العمل العظيم.