جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 والقنوات الناقلة فى الدوري المصرى والإسباني والسعودي

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يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-11-2021 عددًا من المباريات الهامة ضمن مواعيد مباريات الدروي المصري والإسباني والسعودي والتركي والفرنسي والألماني.

موعد مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب ، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت – Ontime Sport HD

، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت – Ontime Sport HD موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة ، الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت مصر، على قناة أون تايم سبورت – Ontime Sport HD

، الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت مصر، على قناة أون تايم سبورت – Ontime Sport HD موعد مباراة فيوتشر وطلائع الجيش، الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت – Ontime Sport HD

ويأتي فريق غزل المحلة فى المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري تساويًا مع فرق سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة برصيد 8 نقاط لكل منهم.

ويحل فريق فيوتشر فى المركز الثامن من ترتيب الدوري المصري متساويًا مع فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي وانبي بعدد 7 نقاط لكل منهم.

ويأتي فريق المقاولون العرب فى المركز الـ13 من ترتيب الدوري المصري متساويًا مع مصر المقاصة برصيد5 نقاط لكل منهما.

ويقع نادي طلائع الجيش فى المركز الـ16 من ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين ويليه نادي الإسماعيلي فى المركز الـ17 برصيد نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

يقابل فريق أتيتك بلباو وغرناطة اليوم، فى الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر، وتنقل المباراة قناة بين سبورت 1- beIn Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يلتقي نادي ساليرنيتانا وكالياري اليوم، فى الساعة 9.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الدوري الفرنسي اليوم

يقابل نادي لانس فريق أنجيه، فى الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة قناة بين سبورت 2- beIn Sports 2 HD.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

يلتقي نادي شتوتجارت وماينتس 05، فى الساعة 9.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم

مباراة الأهلي والنصر الساعة 6.40 بتوقيت مصر 7.40 بتوقيت السعودية.

مباراة التعاون والفيحاء الساعة 4.50 مساءا بتوقيت مصر 5.50 بتوقيت السعودية.

مباراة الهلال وأبها الساعة 2.30 عصرا بتوقيت مصر 3.30 توقيت السعودية.