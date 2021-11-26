ندوات توعوية في المصالح الحكومية للحد من العنف ضد المرأة

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء، عن تنفيذ ندوات توعوية في مجالس المدن والمصالح الحكومية والمدارس والأندية ومراكز الشباب على مستوي المحافظة، للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأضافت حسن في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم تنفيذ الندوات بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي جامعة العريش ومديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة والأوقاف والأزهر الشريف والإعلام وإذاعة شمال سيناء الإقليمية .

أشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء، إلى أن الندوات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة تأتي في إطار مبادرة الـ16 يوم التي تنظمها الوحدة تحت عنوان «معًا ضد العنف» خلال الفترة من امس 25 نوفمبر الجارى وحتى 10 ديسمبر المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبإشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.