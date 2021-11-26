8 محاضر تموينية في حملة على المحال التجارية بالحسنة في شمال سيناء

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أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، عن تنفيذ حملة تموينية علي الأسواق والمحال التجارية في المركز والمدينة، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين والتأكد من النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات في كافة منافذ بيع السلع الغذائية لحماية المواطنين وعدم تعرضهم للغش و الاستغلال.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، في بيان الجمعة، أن الحملة برئاسة عبد الفتاح درويش، مدير إدارة تموين الحسنة، وعضوية ،محمود سالم محمود، ، حمدي احمد حمدي، من إدارة موين الحسنة، حيث قامت بالمرور علي الاسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود.

أضاف عفش، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية متنوعة، لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم حملة شهادة صحية وعدم اتباع الاجراءات والاشتراطات المحددة.