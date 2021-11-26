ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

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شهدت درجات الحرارة بشمال سيناء ، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث يسود المحافظة طقس خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 9 وحتى 25 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 15 و25 درجة، ومدينة رفح ما بين 15 و24 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 9 و22 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.