قسم اللغة الانجليزية بآداب العريش يطلق موقعا خاصا لدعم العملية التعليمية

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أعلن الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش ورئيس أقسام اللغة الإنجلزية وآدابها بالجامعة عن إطلاق موقع خاص باللغة الانجليزية لدعم العملية التعليمية في اللغة الانجليزية وآدابها بكليتى الآداب والتربية بجامعة العريش .

وأشار سلامة، إلى أنه تم إنشاء الموقع واطلاقه في إطار خدمة المجتمع ودعما للعملية التعليمية للغة الانجليزية وتشجيعا للابتكار والتفكير.. حيث يتيح الموقع التعرف على قسم اللغة الإنجليزية وآدابها من حيث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتخصصات والمقررات الدراسية والجداول الخاصة بأقسام اللغة الإنجليزية بكليتي الآداب والتربية.. كما يتيح الموقع إمكانية التواصل للاستفسار أو الاقتراح أو تقديم الشكاوى إضافة إلى التواصل الحى المباشر مع مسئولى الموقع .

وأضاف سلامة أنه يتواكب مع إطلاق الموقع إطلاق تطبيق الملاحظات السهلة EZ Notes الذي يقوم بتطويره مع المهندس الأمريكى أليكساندر مادونى للتحميل مجانًا من خلال متجر جوجل بلاى إعتبارًا من الغد ( الجمعة 26/11/2021 ) ولمدة 3 أيام، وسيكون التحميل متاح للجميع من منسوبى جامعة العريش والمجتمع السيناوى وأصدقاء صفحته عبر رابط قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة العريش .

يذكر أن هذا التطبيق يقوم بالكتابة عبر لوحة المفاتيح أو عن طريق الاملاء الصوتى والتنسيق من حيث نوع ونمط ولون وحجم الخط والمحاذاة واضافة صورة عبر الكاميرا أو من الصور المخزنة داخل الجهاز .