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قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن عمر طريق الكباش يبلغ حوالي 3 آلاف و300 عام.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن طريق الكباش يبلغ حوالي 3 آلاف متر، مشيرا إلى أن أهالي الأقصر يحتفلون بمولد سيدي أبو الحجاج سنويا حتى الآن في نفس موعد عيد الأوبت.

وتابع «طريق الكباش يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، وتم اكتشاف أول كبش به عام 1949، وشهد المشروع عمل عدد كبير من علماء الآثار.

وأشاد بدران بجهود المايسترو نادر العباسي خلال حفل طريق الكباش، موضحا أنه بدأ العمل على المقطوعات الثلاث منذ أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن احتفالية طريق الكباش تعبر عن أعياد مصر القديمة.