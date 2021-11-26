أكثر من 3 مليارات دولار.. إجمالي الواردات الإماراتية من تركيا في 2020

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بلغت قيمة واردات دولة الإمارات العربية المتحدة، من تركيا، من اللؤلؤ والاحجار الكريمة والمعادن والنقود المعدنية ما قيمته ١.١٥ مليار دولار في ٢٠٢٠، وهو أعلى بند في واردات الإمارات من تركيا في العام المنقضى، تلاه واردات بقيمة ١٧٤.٧ مليون دولار آلات ومفاعلات نووية ومراجل.

وسجلت واردات المعدات الاليكترونية والكهربية، ١٥٧.٧ مليون دولار، والمصنوعات من ألبسة محبوكة أو كروشيه ١١٨ مليون دولار، ودخان مصنع وبدائله، ٩٠ مليون دولار، وأكثر من ٧٧ مليون دولار اثاث ولافتات اضاءة ومبانى جاهزة.

وحسب عدة مواقع للتجارة العالمية والصادرات، فقد بلغت القيمة الكلية لواردات الإمارات من تركيا ٣ مليار و٤٠ مليونا من الدولارات في ٢٠٢٠.

وأضافت أن البيانات المتوفرة الخاصة بصادارات كل بلد توضح أن 53.3٪ من المنتجات المصدرة من تركيا تم شراؤها من قبل المستوردين في: ألمانيا (9.4٪ من الإجمالي العالمي)، المملكة المتحدة (6.6٪)، الولايات المتحدة (6٪)، العراق (5.4٪) ) وإيطاليا (4.8٪) وفرنسا (4.2٪) وإسبانيا (3.9٪) وهولندا (3.1٪) وإسرائيل (2.8٪) وروسيا (2.7٪) ورومانيا (2.3٪) وبلجيكا (2.1٪).