الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا

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أطلق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، حملة «ستر وغطا» لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفي المالح، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الحملة تستهدف توفير الأغطية والمفروشات والبطاطين والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا،في مختلف مناطق المحافظة خاصة المناطق الصحراوية.

في سياق آخر أعلن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء عن افتتاح حضانة الجمعية في ثوبها الجديد في شارع المستشفي بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، حيث توفر الحضانة العديد من الانشطة الترفيهية والتعليمية للاطفال، وتستقبل الرضع من عمر سنتين حتي دخول المدارس.