«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012

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كان الدكتور ميلاد حنا واحدا من بين المشاهير الذين شملتهم اعتقالات سبتمبر 1981، قبيل اغتيال الرئيس السادات، مع رموز الحركة الوطنية، وهو كاتب ومفكر سياسى وأستاذ الهندسة الإنشائية، أحد أبرز الكتاب والمفكرين السياسيين، وهو مفكر إشكالى جاءت كتاباته انعكاساً لقناعاته الوطنية والسياسية، وتقول سيرته أنه ولد في 24 يونيو 1924 وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، وحصل على الدكتوراه في هندسة الإنشاءات من جامعة «سانت أندرو» في أسكتلندا عام 1950، ثم عين معيداً بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وتدرج في عدة مناصب حتى عُين أستاذاً متفرغاً بهندسة عين شمس عام 1984 وللدكتور ميلاد حنا العديد من المؤلفات المهمة، منها:«أريد مسكنًا» في 1978 و«نعم أقباط لكن مصريون» في 1980 و«ذكريات سبتمبرية» في 1987 و«قبول الآخر» في 1998 وقد حظى الدكتور ميلاد حنا بالكثير من مظاهر التقدير وكذلك التكريمات والجوائز ومنها ما هو دولى، ومن هذه المظاهر والجوائز جائزة «فخر مصر» من جمعية المراسلين والصحفيين الأجانب بمصر في 1998، كما حصل على وسام «النجم القطبى» بدرجة كوماندوز من ملك السويد في عام 1998، وحاز جائزة «سيمون بوليفار» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في عام 1998، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في عام 1999 وكان الدكتور ميلاد حنا عضوا في المجلس الأعلى للثقافة المصرى، إلى أن توفى» زي النهارده «في 26 نوفمبر 2012 عن 88 عاما.