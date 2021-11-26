رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي

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أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة، أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مستمر في منصبه في الفترة المقبلة، ولا توجد أي نية لإقالته بعد الخسارة من الأهلي.

وتعرض سموحة للخسارة من الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وليد عرفات في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور» : «لا نفكر في إقالة احمد سامي، بعد الخسارة من الأهلي برباعية»، مضيفًا :«اللاعبون لم يكونوا في يومهم، وهدف الأهلي الثالث تاخر، كان من الممكن أن نرجع للمباراة مرة أخرى».

وأوضح : «فترة توقف الدوري، ستكون فرصة جيدة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين»، مشيرًا:«سموحة لديه لاعبين مميزين ويستحقون التواجد مع المنتخب الوطني».