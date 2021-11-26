عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»

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كشف عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن موقفه من العمل كمدرب عام، في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك.

وقال عبدالحميد بسيوني في تصريحات تليفزيونية :«نادي الزمالك له مكانة كبيرة في قلبي، فهو صاحب الفضل فيما وصلت له خلال مسيرتي الكروية، ولكن لو عرض عليّ التواجد كمدرب عام مع كارتيرون، هفكر في الموضوع 1000 مرة».

وأضاف: «كانت لي تجربة ناجحة مع نادي طلائع الجيش، كمدير فني، والجميع أشاد بالفريق خلال تلك الفترة، ونجحت في الحصول على بطولة السوبر المحلي على حساب النادي الأهلي، أنا لي فكر أرغب في تطبيقه، فإذا كنت سأحصل على مساحة كبيرة في العمل مع كارتيرون، ويتم الأخذ برأيي بالتأكيد سأرحب بالعمل مع المدرب الفرنسي»

وأضاف: «اذا لن يكون لي دور كبير مع الفريق، سيكون من الصعب العمل مع كارتيرون، لأنه من الصعب التواجد في أي مكان ليس لي فيه أي دور إيجابي».

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تعيين مدربًا عامًا في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة الجارية.