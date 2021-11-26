«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤

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هي جانيت جرجس فغالى، ونعرفها باسمها الفنى (صباح) و(الشحرورة) و(الصبوحة)، وهى مولودة في 10نوفمبر1927 بلبنان وامتدت مسيرتها لنحو ستين عاما، وتنوع عطاؤها بين السينما والمسرح الغنائى، وبدأت مسيرتها طفلة واستطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر وتعاقدت معها على ثلاثة أفلام واختارت اسم صباح، وقام الملحن رياض السنباطى بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وحين مثلت في فيلم القلب له واحد كان عمرها حوالى 18 عاما ويقال إن السنباطى لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء لأن صوتها الجبلى كان ما زال معتادًا على الأغانى البلدية المتسمة بالطابع الفولكلورى الخاص بلبنان وسوريا، وقد اشتهرت بكثرة زيجاتها وممن ارتبطت بهم نجيب شماس، خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وأنور منسى (عازف الكمان ووالد هويدا) ثم المذيع أحمد فراج، ويوسف حمود، ووسيم طبارة ثم الفنان فادى لمدة ١٧سنة، فكان أطول زيجاتها وأشيع أنها ستتزوج ملك جمال لبنان «عمر محيو» وعمره ٢٥ سنة وأنكرتها وكانت «كنز الأسطورة» هي آخر مسرحياتها وكان آخر أعمالها أغنيتها القديمة «يانا يانا» بتوزيع جديد، شاركت معها الغناء رولا سعد وتوفيت «زى النهارده» في 26 نوفمبر 2014 عن 87 عامًا وهناك كتاب صدر عنها بعنوان «صباح إمبراطورية الأغنية العربية» للكاتب روبير أبوديب في 2003 كما تم عمل مسلسل يحكى قصة حياتها اسمه «الشحرورة» عرض في رمضان عام 2011 وجسدت كارول سماحة دورها.