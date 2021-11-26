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حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد ويضر الأهلي

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حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد ويضر الأهلي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي ، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، هو من أكثر الفريق التي سوف تستفيد من فترة توقف الدوري.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«نادي الزمالك من أكثر الفرق التي سوف تستفيد من فترة توقف الدوري، حيث يستغل النادي فترة التوقف من لإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، واستكمال الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون».

وأضاف:«النادي الأهلي من الفرق التي سوف تضر من فترة توقف الدوري، لأن الفريق كان يسير بخطى ثابتة في المسابقة المحلية، ونجح في تحقيق الفوز في أول 6 مباريات بالدوري»، مؤكدًا: «توقف الدوري قد يؤثر بالسلب على مستوى الفريق الأحمر».

يذكر أن مسابقة الدوري ستتوقف لمشاركة الوطني في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم