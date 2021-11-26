«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش

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أعربت الفنانة يسرا، عن فخرها بالحدث الجلل الخاص بـ«افتتاح طريق الكباش» في مدينة الأقصر، قائلة: «الحدث كبير جدا والطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة والنهاردة بيتم افتتاحه بمساندة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وهذا شيء هام جدا».

وأضافت يسرا في بيان صحفي: «نحن في العصر الذهبي لنا بالنسبة لاكتشافاتنا وحضارتنا الفرعونية العريقة»، لافتة إلى أنها تشعر للمرة الأولى بأننا بدأنا نلتفت لقوة الحضارة المصرية ونبهر بها العالم.

وعلقت الفنانة يسرا: «زمان كانوا بيقولولنا انتم عندكم كنز ومش حاسين بقيمته، لأ احنا طول عمرنا حاسين بقيمته وبنخاف عليه جدا وبنحافظ عليه بشتى الطرق»، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات في طريق مصر.

ونوهت يسرا إلى أن افتتاح المتحف الكبير سيكون حدث عالمي آخر بالنسبة للحضارة المصرية، وتاريخ مصر العريق أيضا.