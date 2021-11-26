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«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش

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«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش «الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش

أعربت الفنانة يسرا، عن فخرها بالحدث الجلل الخاص بـ«افتتاح طريق الكباش» في مدينة الأقصر، قائلة: «الحدث كبير جدا والطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة والنهاردة بيتم افتتاحه بمساندة رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، وهذا شيء هام جدا».

وأضافت يسرا في بيان صحفي: «نحن في العصر الذهبي لنا بالنسبة لاكتشافاتنا وحضارتنا الفرعونية العريقة»، لافتة إلى أنها تشعر للمرة الأولى بأننا بدأنا نلتفت لقوة الحضارة المصرية ونبهر بها العالم.

وعلقت الفنانة يسرا: «زمان كانوا بيقولولنا انتم عندكم كنز ومش حاسين بقيمته، لأ احنا طول عمرنا حاسين بقيمته وبنخاف عليه جدا وبنحافظ عليه بشتى الطرق»، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات في طريق .

ونوهت يسرا إلى أن افتتاح المتحف الكبير سيكون حدث عالمي آخر بالنسبة للحضارة المصرية، وتاريخ مصر العريق أيضا.

المصرى اليوم