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قال عامر حسين عضو رابطة الأندية، إنه سعيد بانطلاق بطولة الدوري الممتاز، واستمرارها دون أي عوائق، مشيرًا إلى أنه هذا الأمر الرائع جاء نتيجة تنظيم وزارة الداخلية والرابطة أيضًا.

وأضاف عامر حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الرابطة حصلت على موافقة من وزارة الداخلية بخوض الأهلي والزمالك مباريات على ملعب المقاولون العرب.

وأشار عضو الرابطة، إلى أنه تم الاستفادة هذا الموسم باستضافة ملعب بحجم المقاولون العرب مباريات كبرى للأهلي والزمالك، بينما بتروسبورت لن يستضيف مباريات للأهلي والزمالك، بسبب أمور أمنية وتعديل بعض الأمور.

واستكمل تصريحاته، أنه سيتم وضع الموعد البديل لمباراة سموحة وطلائع الجيش التي تم تأجيلها بسبب سوء النتائج، لكن ننتظر تحديد مواعيد السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية لتحديد باقي مواعيد مباريات الدوري.

واختتم تصريحاته، أن قرارات الجولة الخامسة الخاصة بعقوبات الأندية، ستصدر غدًا الأربعاء، مضيفًا «لن نعلق على هتاف جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني، قبل صدور قرار العقوبات».