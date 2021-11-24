الخطيب : هذه أسباب اختيار حسام غالي في قائمتي بانتخابات الأهلي

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قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي ‏المقرر لها يوم الجمعة المقبل، إن مجلس إدارة الأهلي الحالي اختار ثلاثة شخصيات ‏في شركة كرة القدم وهم «ياسين منصور وهو عقلية اقتصادية جبارة، ورجل محب ‏للأهلي، ومصطفى مراد فهمي الذي عمل في الاتحاد الإفريقي لمدة 25 عاما وفي الاتحاد ‏الدولي لكرة القدم وشخصية نجم صاعد ولاعب محترف وهو حسام غالي.‏

وأضاف:«احتاج إلى شخص يستطيع أن يقوم ببعض الأدوار التي قمت بها خلال الفترة ‏الماضية بعدما تعرضت لارهاق شديد خاصة في السفر والتواجد مع فريق الكرة، وكانت رغبتي ‏في وجود شخصية بمواصفات حسام غالي، والذي تواجد في شركة الأهلي لكرة القدم وتعرف على منهجية ‏العمل في الشركة، وسيكون منسقا بين الإدارة والشركة وذلك جاء اختيار حسام غالي للانضمام إلى ‏القائمة» ‏

وأشار إلى أن الشركة اجتمعت بجميع العاملين في قطاع كرة القدم خلال الفترة الماضية، وأنه مشرف ‏على الكرة من خلال مجلس الإدارة ويتم النقاش في كل شئ مع الشركة وفي كافة الإدارات ‏الخاصة بكرة القدم داخل النادي.

وأوضح الخطيب، أن الأهلي من خلال رؤيته وأفكاره القادمة يسعى إلى تحضير كوادر جديدة مثلما حدث مع ‏محمد الجارحي ومحمد سراج ومحمد الدماطي، من منطلق التفكير في مستقبل النادي.