الخطيب : هذه أسباب اختيار حسام غالي في قائمتي بانتخابات الأهلي

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، إن مجلس إدارة الأهلي الحالي اختار ثلاثة شخصيات في شركة كرة القدم وهم «ياسين منصور وهو عقلية اقتصادية جبارة، ورجل محب للأهلي، ومصطفى مراد فهمي الذي عمل في الاتحاد الإفريقي لمدة 25 عاما وفي الاتحاد الدولي لكرة القدم وشخصية نجم صاعد ولاعب محترف وهو حسام غالي.
وأضاف:«احتاج إلى شخص يستطيع أن يقوم ببعض الأدوار التي قمت بها خلال الفترة الماضية بعدما تعرضت لارهاق شديد خاصة في السفر والتواجد مع فريق الكرة، وكانت رغبتي في وجود شخصية بمواصفات حسام غالي، والذي تواجد في شركة الأهلي لكرة القدم وتعرف على منهجية العمل في الشركة، وسيكون منسقا بين الإدارة والشركة وذلك جاء اختيار حسام غالي للانضمام إلى القائمة»
وأشار إلى أن الشركة اجتمعت بجميع العاملين في قطاع كرة القدم خلال الفترة الماضية، وأنه مشرف على الكرة من خلال مجلس الإدارة ويتم النقاش في كل شئ مع الشركة وفي كافة الإدارات الخاصة بكرة القدم داخل النادي.
وأوضح الخطيب، أن الأهلي من خلال رؤيته وأفكاره القادمة يسعى إلى تحضير كوادر جديدة مثلما حدث مع محمد الجارحي ومحمد سراج ومحمد الدماطي، من منطلق التفكير في مستقبل النادي.