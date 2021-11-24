دوري الأبطال المجموعة (8): سقوط تاريخي لـ يوفنتوس أمام تشيلسي

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حقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 4-0 ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، في خامس جولات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في نسخة موسم 2021/2022 للمسابقة.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف عن طريق تريفوه تشالوباه (22 عامًا و141 يومًا) ليصبح هو أصغر لاعب يسجل هدفه الأول في دوري الأبطال في مباراته الأولى كأساسي مع تشيلسي في البطولة، منذ أوسكار في 2012 (بعمر 21 عامًا و10 أيام)، وهو أصغر إنجليزي يحقق ذلك مع البلوز منذ دانيال ستوريدج في 2010 (21 عامًا و14 يومًا)

وفي الشوط الثاني سجل تشيلسي 3 أهداف أخرى عن طريق ريس جيمس وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر.

وأوضحت الإحصائيات ان تشيلسي سجل 16 هدفًا هذا الموسم في مختلف البطولات عن طريق المدافعين، أكثر من أي فريق أخر من فرق الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى.

ويعد ريس جيمس (سجل 5 وصنع 5) هو واحد من لاعبين فقط من البريميرليج هذا الموسم سجلا على الأقل 5 أهداف وصنعا على الأقل 5 أهداف في مختلف البطولات هذا الموسم. الثاني هو النجم المصري محمد صلاح (16 هدفًا و7 تمريرات حاسمة).

وتعرض يوفنتوس لثاني أثقل هزيمة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا بمختلف المسميات، بعد الخسارة ضد فينر النمساوي بنتيجة 7-0 في أكتوبر مع عام 1958.

ودخل السنغالي إدوارد ميندي التاريخ بعد أن أصبح أول حارس في تاريخ دوري الأبطال يحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من بين أول 17 مباراة له بالمسابقة.

وخاض البلوز اليوم مباراتهم رقم 50 في مختلف البطولات تحت قيادة الألماني توماس توخيل، محققين الفوز رقم 32 (تعادلوا 11 وخسروا 7)، مع حفاظ البلوز على نظافة شباكهم في 31 مباراة مع استقبال 24 هدفًا.

وأرتقى تشيلسي إلى قمة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بأفضلية فارق الأهداف (+9) من يوفنتوس (+3) الذي لديه نفس رصيد النقاط.

وتعادل زينيت سان بيطرسبرج خارج قواعده مع مالمو السويدي بنتيجة 1-1، ليضمن الفريق الروسي تأهله للدوري الأوروبي مع احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، في حين استقر مالمو في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة.