دوري الأبطال المجموعة (5): أرقام قياسية جديدة لـ ليفاندوفسكي وبرشلونة في خطر

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حقق بايرن ميونخ انتصارًا خارج القواعد على حساب دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في المباراة مبكرًا، ليسجل في مباراته التاسعة على التوالي بدوري الأبطال، محققًا ذلك للمرة الثانية في مسيرته بالمسابقة بعد الفترة من أغسطس 2019 لـ أغسطس 2020. ليكون اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي يحقق ذلك.

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في جميع الجولات الخمس الأولى من مرحلة المجموعات في موسمين مختلفين (2019/2020 و2021/2022)

وسجل كينجسلي كومان الهدف الثاني للضيوف، ليكون بايرن ميونخ قد سجل 19 هدفًا في مرحلة المجموعات حتى الأن قبل جولة من النهاية، ليكون على بعد 6 أهداف من معادلة الرقم القياسي للأهداف من جانب فريق واحد في مرحلة المجموعات (باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018: 25).

وسجل دينيس هارماش هدفًا شرفيًا لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز العملاق البافاري.

بايرن حافظ على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، في حين تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي برشلونة، فشل اصحاب الأرض في تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي، وسقط في فخ التعادل السلبي، ليصبح تأهل الفريق إلى دور ال16 في خطر مع حاجتهم للفوز في ألمانيا على بايرن ميونخ لضمان التأهل.

وحصد برشلونة نقطته السابعة ليستقر في المركز الثاني من المجموعة، محققًا اسوأ عدد نقاط لهم عند هذه المرحلة من دور المجموعات في المسابقة منذ نسخة موسم 2000/2001 (5).

ورفع بنفيكا رصيد نقاطه إلى 5 نقاط في المركز الثالث، مع لعبه المباراة الأخيرة على ملعبه ضد دينامو كييف وحاجته لتحقيق الفوز من اجل انتزاع المركز الثاني من برشلونة الذي بات مهددًا بالفشل في التأهل للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى خلال 21 عامًا.