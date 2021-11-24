★ ★ ★ ★ ★

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن عودة مجلسه بحكم قضائي تمثل «انتصارا إلهيا للعدالة». وأضاف مرتضى في مقطع فيديو نشره على هامش اجتماع مجلس الزمالك، عقده في مكتبه الخاص الثلاثاء «عدنا بعد عام كامل وانتصر الله للعدالة ولجماهير الزمالك التي قدمت وقفة لم يقم بها بعض ممن يعتبرون أنفسهم من رموز النادي».

وتابع «أتمنى ألا يتكرر ما حدث مع نادي الزمالك فهو كيان كبير وله جماهير عريضة ولا يصح ما حدث معه وكنا نثق في عدالة القضاء المصري ولو كانت هناك مخالفة واحدة لتمت محاكمتنا».

وأشار إلى أنه سيعلن في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء كافة القرارات التي اتخذها ورؤيته للفترة الماضية. وأكد أن الأهم بالنسبة له حاليا الحديث عن المستقبل بعد مناقشة كافة الملفات وخاصة كرة القدم َومستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال مرتضى «كل ما قيل على لسان بعض مسؤولي اللجنة المؤقتة السابقة غير صحيح. الزمالك فاز بقضيته ضد مدربه السابق كريستيان جروس وأيضا ضد اللاعب المغربي خالد بوطيب، لكن اللجنة السابقة لم تتابع القضايا لدى فيفا».

وأوضح أن هناك عملية صيانة شاملة لمقر نادي الزمالك مؤكدا «المجلس المنتخب سيعيد الحقوق لأصحابها ولن يبقي على أي فرد تمت مجاملته دون وجه حق».