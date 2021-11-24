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في النموذج X الغريب، الذي صممه Black Rifle Coffee Company، عدلت سيارة تيسلا ليضاف إليها مكان خاص لتحضير القهوة وأسلحة آلية، وفقاً لـ YouTube FullMag .

وبحسب motor1، نشر مؤخرا مقال في InsideEvs يفيد اختبار الزجاج المضاد للرصاص في تسلا في نفس سيارة النموذج X، وإعادة بنائها وتعديلها للتأكد من مدى تحملها للرصاص.

كما سيتم أيضاً استخدامها كسيارة ترويجية لشركة Black Rifle Coffee Company، في المناسبات وافتتاحات المقاهي، أيضًا هذا هو السبب وراء تركيب مكان تحضير القهوة.

فيما تتضمن السيارة اثنين من البنادق الحقيقية الصغيرة 5.56 التي ترتكز على حامل مخصص بضغطة زر واحدة، بالإضافة إلى أبواب جناح النورس التي تعمل بالطاقة من طراز X.

يمكن لكل بندقية صغيرة إطلاق 4000 طلقة في الدقيقة، ومع إطلاق النار من كلا البنادق، يمكنها إطلاق حوالي ضعف عدد الرصاص مثل الطائرة الهجومية A-10 Thunderbolt II.

بينما لم يتم التوضيح إذا ما كان ذلك معارض للقوانين أم لا، لكن نظراً لأن هذا النموذج صمم خصيصاً ليكون سيارة عرض لشركة القهوة، فمن غير المتوقع رؤيته في الشارع.