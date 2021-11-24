جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميده مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة فلاي ناس رقم 256 القادمة من الرياض اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصرى الجنسيه أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد عبدالله مأمور الفحص والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.

وتم تكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 خناجر مختلفة الأحجام والأشكال داخل حقائبه تم عرضها على إدارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأنها محظور محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2021 بعد العرض على ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.