والد مروان محسن: نجلي تعرض لكسر في الكاحل

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أكد محسن ثروت، والد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أن نجله تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة فيوتشر وإنبي.

وفاز إنبي على فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محسن ثروت في تصريحات تليفزيونية: «تم نقل مروان محسن من المستشفى الألماني إلى أحد المستشفيات بالدقي للخضوع لعملية جراحية له على الفور بعد تشخيصه بكسر في الكاحل».

وأشار أنه لم يستطيع التواصل مع نجله ولا يعلم حجم الإصابة حتى الآن وهو في طريقه إلى المستشفى للإطمئنان على نجله.