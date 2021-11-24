«جمارك القاهرة» تظبط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية المفككة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولى، برئاسة رفعت صدقى، مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية المفككة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام اشتبة أحمد مدين مأمور اللجنة في الراكب ع. أ. أ مصرى الحنسية ويحمل عدد اثنين حقيبة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع يرغب في الافصاح عنها أجاب بالنفى، فتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالاشعة X-Ray، ولوحظ وجود أجسام ذات كثافات متماثلة.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشة ذاتيا، فتبين وجود ٣٩٤ قطعة من أدوات الجراحة المفككة بين طيات الملابس داخل حقائبة.

من جانبه قرر رفعت صدقى مدير الإدارة بالانابة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات بعد العرض على مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمرك.