تشيلسي يهزم يوفنتوس برباعية

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تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز على منافسه يوفنتوس الإيطالي بأربعة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيطر رفاق المدرب توماس توخيل على الكرة في معظم أوقات المباراة مع تنظيم العديد من الهجمات الخطرة على المرمى الإيطالي، وجاء هدف التقدم في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب تريفوه، وأضاف ريس جمس الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأحرز كالوم هودسون الهدف الثالث في الدقيقة 58، واختتم فيرنر الرباعية في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق تشيلسي 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجوعة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن يوفنتوس، ويأتي زينت ثالثا برصيد 3 نقاط.