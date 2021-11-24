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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه اطمأن على الطلاب الذين تعرضوا لحالات إعياء بعد تناول الوجبات المدرسية، لافتًا إلى أنهم بحالة سليمة وخرجوا بالأمس (إجمالي المصابين لا يتجاوز 50 أو 60 حالة)، مؤكدًا أن جميعهم خرج من المستشفى.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تواصل معه للإطمئنان على سلامة الأطفال، مشيرًا إلى أن المحافظة تتلقى 690 ألف وجبة تقدم يوميًا لطلاب الابتدائي في أسيوط.

وتابع أن هذه الوجبة مهمة جدًا للطلاب، لافتًا إلى أنه يتم تقديمها على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن حالات فردية فقط هي من اشتكت من بعض أعراض التعب الذي تم تشخيصه على أنه إعياء أو اشتباه، وبعد ذهابهم للمستشفى تم توقيع الكشف الطبي عليهم وخرجوا بسلام.

وأوضح أنه تم أخذ عينات من الوجبات المدرسية للفحص بالمعامل المركزية، وتم تشخيص حالات الإصابة إعياء شديد، لافتًا إلى حدوث قيء وتلبك معوي للطلاب بعد تناول الوجبة، والمعامل المركزية لوزارة الصحة ستقرر.

وأكد أن الوجبات مركزية تخرج من مديرية التربية والتعليم، ويتم توزيعها على كل مدرسة، مؤكدًا أن هناك أنواع من المدراس يقدم لهم وجبات غير جافة تكون للغداء والعشاء، مشيرًا إلى أنه التقى الأهالي وتحدث معهم، موضحًا أن الوضع في أسيوط بخير.