محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين: تكرار نوة المكنسة بعد 10 أيام

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كمية الأمطار على الإسكندرية اليوم غير عادية، وتمت السيطرة على الموقف في كل المحافظة، مضيفا أن ما تم إعجاز وإنجاز لجميع الجهات المعنية.

وأضاف محمد الشريف، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأرصاد الجوية علمتنا أن الأمطار متوقع أن تكون خفيفة ومتوسطة ولكن فوجئنا أنها غزيرة، لافتا إلى أن كانت هناك صعوبة في تحرك سيارات الصرف الصحي بسبب غزارة الأمطار.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن خلال نصف ساعة فقط من الأمطار الشوارع الرئيسية أغرقت في الاسكندرية، لافتا إلى أن قررت منح اجازة للمدارس والمصالح الحكومية غدا.

وأكمل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الأرصاد الجوية أكدت تحسن غدا في الأحوال الجوية ولكني قررت منح أجازة للمدارس والمصالح الحكومية، وقائد القوات البحرية أبدى استعداد كامل للمساعدة في شفط المياه من الشوارع، مستدركا أن كل رؤساء الأحياء في الشوارع من أجل التأكد من خلو المدينة من الأمطار.

وأردف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه قررت منح أجازة للمدارس والصالح الحكومية غدا، مشيرا إلى ان لا توجد حالة وفاة اليوم بسبب مياه الأمطار.

وفي السياق نفسه أشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى أن من المحتمل تكرار نوة المكنسة بعد 10 أيام ولكنها لن تكون بهذه القوة.