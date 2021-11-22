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حمادة أنور معلقًا على عودة مجلس : «الله يكون في عونا»

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حمادة أنور معلقًا على عودة مجلس الزمالك: «الله يكون في عونا» حمادة أنور معلقًا على عودة مجلس : «الله يكون في عونا»

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علق حمادة أنور، عضو مجلس ادارة نادي ، على قرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعودة مجلس إدارة القلعة البيضاء، حتى الانتخابابت المقبلة.

واعتمد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حكم القضاء الاداري بعودة رئيسا لنادي الزمالك اعتبارا من تاريخ اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.

وعلق حمادة أنور، على قرار عودة مجلس إدارة الزمالك، حيث قال في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الله يكون في عونا، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي في الفترة الحالية».

وأضاف :«الزمالك يعاني من الأزمات في الفترة الحالية، خاصة في فريق الكرة، حيث هناك أكثر من 8 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري».

المصرى اليوم

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