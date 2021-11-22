غلق سنترالان للدروس الخصوصية و غلق أبواب أعمدة الإنارة في حملة بالجيزة

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شن حي العجوزة بمحافظة الجيزة حملات اشغالات بقطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء لضبط الشارع ورفع كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية .

أسفرت تلك الحملات عن ايقاف اعمال تشطيبات داخلية بعقار بشارع جزيرة العرب وكلبشة سيارات منتظرة على الأرصفة بشارع السودان وشارع أحمد عرابي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة بشارع سوريا وشارع لبنان وشارع ٢٦ يوليو، كما شملت حملات أرض اللواء شارع الطريق الأبيض وشارع شمال المحور وشارع حسن حجازي وشارع محمد أبوسريع، حيث أسفرت عن مصادرة محتويات سنترالان تعليميان بشارع أشرف السباعى .

كما تم تأمين أعمدة الانارة وغلق أبواب الأعمدة بشارع سوريا وميدان البصرة، كما تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بشارع نوال من خلال مد مواسير بلاستيك تضامنا مع أعمال التطوير، كما تم تركيب كشافات موجهة بسلالم ميت عقبة، أيضا تم عمل صيانة دورية لكشافات أعمدة الإنارة بشارع جامعة الدول العربية.

كما تم كنس وتجريد ورفع مخلفات أتربة وتراكمات قمامة بشارع يمين وشمال المحور بأرض اللواء وكوبرى مزلقان ارض اللواء وعدة شوارع أخرى.