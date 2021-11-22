تعرف على موقف علي معلول من مباراة سموحة

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أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق، يعاني من إجهاد في العضلة الضامة وأكمل المباراة وهو مصاب.

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وأضاف عبدالحفيظ أن اللاعب سيخضع لعدد من الفحوصات الطبية غدًا الثلاثاء للوقوف على حالته وموقفه من المشاركة في المباراة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن على معلول سيلحق بمباراة سموحة القادمة وأن الإصابة لا ترتقي لحرمانه من التواجد مع الفريق.

يلعب الأهلي ضد سموحة في مواجهة صعبة ومثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل سلسلة الانتصارات محليًا ويحافظ على العلامة الكاملة بـ15 نقطة في صدارة جدول الترتيب.