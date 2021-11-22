حكاية أجانب الأهلي مع أهداف +90 .. معلول يمارس هوايته المفضلة

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مارس التونسي على معلول، ظهير أيسر فريق الكرة بالنادي الأهلي، هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف القاتلة مع الثواني الأخيرة من عمر مباريات فريقه، خلال لقاء غزل المحلة.

وسدد معلول مع صافرة نهاية مباراة الأهلي وغزل المحلة من ضربة حرة مباشرة، لترتطم الكرة بالحائط البشري وتعلن عن انتصار قاتل للمارد الأحمر في اللقاء الذي احتضنه ملعب زعيم الفلاحين بمنافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

معلول سبق له التسجيل +90 في عدة مباريات حاسمة مع الأهلي يأتي على رأسها مباراتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في موسم 2019-2020، قبل أن يعاود المشهد في مباراة المحلة.

وعلى مدار تاريخ الأهلي تألق عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الثواني القاتلة من عمر مباريات الفريق وسجلوا أهدافًا قاتلةً جلبت الانتصارات وحسمت المواجهات، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي السابق نجح في حسم لقاء فريقه على حساب إنبي بهدف مع الدقيقة 90+4 من عمر المواجهة الماراثونية التي جمعت الفريقين بالدور الأول لموسم 2007-2008، في الموسم ذاته سجل فلافيو هدف فوز الأهلي على المحلة بملعب الأخير في الوقت القاتل.

وينجح الغاني أحمد فيليكس فيث قلب الطاولة على فريق السويس في ملعب الأخير، فبعدما تقدم أصحاب الأرض مع الدقيقة 84 عادل حسام حسن النتيجة بعدها بدقيقتين قبل أن يسجل فيليكس هدفًا قاتلاً +90 يحصل به المارد الأحمر على النقاط الثلاثة.

النيجيري جونيور أجايي كان على موعد مع تعزيز وتأكيد فوز الأهلي في قمة الدور الأول للدوري موسم 2016-2017 بتسجيل هدف فريقه الثاني مع الدقيقة الأخيرة.

يبقى هدف الأنجولي جيرالدو في مرمى سموحة مع صافرة نهاية مباراة الدور الثاني للدوري موسم 2018-2019 حاضرًا في أذهان أنصار الأهلي.

الكونغولي بواليو كان له نصيبًا من أهداف الأهلي القاتلة، حيث سجل من رأسية مميزة من عرضية على معلول في شباك الانتاج الحربي مع صافرة نهاية مباراة الدوري في موسمه الماضي لينتصر فريقه ويحصد النقاط الثلاثة.